شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: إغلاق المدارس 3 أسابيع لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب متلفز اليوم الأربعاء، إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وسيكون هناك أسبوع واحد يقضيه الطلاب في التعلم عن بعد، يليه عطلة ربيعية عامة لمدة أسبوعين للجميع. ويمثل القرار الصادر اليوم الأربعاء المرة الأولى في هذا العام الدراسي التي يتم إغلاق المدارس فيها.

وتم إغلاق المدارس في فرنسا من قبل فقط خلال أول إغلاق صارم في الربيع الماضي، وبعد ذلك، تعهد ماكرون بإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة.

كما سيتم تمديد القيود المفروضة على المقيمين والشركات التي يتم تطبيقها بالفعل في أجزاء كثيرة من البلاد لتشمل البلاد بأكملها.

وتدهور وضع فيروس كورونا في فرنسا في الأسابيع الأخيرة، حيث دقت المستشفيات في منطقة باريس الكبرى ناقوس الخطر بشأن الاكتظاظ في وحدات العناية المركزة في ظل ازدياد أعداد المرضى.