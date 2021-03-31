شكرا لقرائتكم خبر عن رفضت «فايزر».. أبطأ 5 دول أوروبية في إعطاء اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبحت خمس دول رفضت جرعات شركة فايزر الأغلى ثمنا لصالح نسخة أرخص من شركة استرازينيكا، تعاني بشدة من تأخير عملية التطعيم، وتدفع ثمن هذا القرار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي اطلعت عليها الوكالة قولها إن بلغاريا وكرواتيا وإستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا، التي رفضت جزءًا من مخصصات شركة فايزر وانتظرت جرعات أسترا، أصبحت من بين أبطأ دول الاتحاد في إعطاء اللقاحات. وبينما أوفت شركة فايزر بالتزاماتها، قدمت استرا 30 مليونًا فقط من 120 مليون جرعة في الربع الأول.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تقوم بلغاريا وكرواتيا بتطعيم 45% من سكانها بحلول منتصف العام، وفقًا للوثيقة، وهي الأدنى في الاتحاد الأوروبي بعد جمهورية التشيك.