فيس بوك يحذف تسجيلاً مصوراً لمقابلة لترامب مع زوجة ابنه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت متحدثة باسم شركة فيس بوك الأربعاء، إن موقع التواصل الاجتماعي أزال تسجيلاً مصوراً لمقابلة مع الرئيس الأمريكي الاسبق دونالد ترامب، الذي لا يزال محظوراً على فيس بوك، من على صفحة لارا، زوجة ابنه.



وانضمت لارا ترامب، زوجة إريك ترامب، أخيراً إلى شبكة فوكس نيوز، وروجت لمقابلة مع ترامب لبرنامجها عبر الإنترنت "ذا رايت فيو" في منشورات عبر انستغرام الثلاثاء.

ونشرت بعدها صورة لبريد إلكتروني من فيس بوك يقول إن الفيديو الذي نشرته ويتحدث فيه ترامب أُزيل بسبب الحظر المفروض على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعُلقت حسابات ترامب على فيس بوك وانستغرام، لأجل غير مسمى بسبب التحريض على العنف إثر شغب أنصاره في 6 يناير (كانون الثاني) في مبنى الكونغرس الأمريكي.

وجاء في البريد الإلكتروني "بناء على الحظر الذي فرضناه على حسابات دونالد ترامب على فيسبوك وانستغرام، فإن أي محتوى إضافي بصوت دونالد ترامب سيزال وينتج عنه مزيد من القيود على الحسابات".

ولم يرد جيسون ميلر، المتحدث باسم ترامب، بعد على طلب للتعليق على الإجراء.