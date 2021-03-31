وزير الخارجية يشارك في اجتماع التحالف ضد داعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أمس، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وذلك عبر الاتصال المرئي. وبحثت المجموعة المصغرة للتحالف الدولي خلال الاجتماع تعزيز العمل والتنسيق المشترك في مواصلة القضاء على «تنظيم داعش الإرهابي» وضمان عدم عودته لنشاطه، ومكافحة أيديولوجيته التي تجلب الخراب والدمار للعالم.



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