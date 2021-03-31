مركز الملك سلمان يوزع معدات مكافحة الملاريا في اليمن

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وشملت المساعدات المقدمة 1.200 آلة رش للرذاذ الداخلي المتبقي واليرقات، و1200 صمام، وقطاع غيار لدعم حملات مكافحة ناقلات الملاريا في المحافظات المستهدفة اليمنية.
وقدم المركز ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، بتنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في قطاع التعليم لليمن، حيث نفذ بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بتنفيذ مشروع لتحسين وصول النازحين داخليا في اليمن إلى الخدمات التعليمية، ودعم استمرار الخدمات التعليمية وتعافي قطاع التعليم من آثار الأزمة والنزوح في محافظات عدن ومأرب ولحج وحضرموت وتعز، بقيمة 4 ملايين و500 ألف دولار أمريكي.
وقام المركز بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بضمان استمرار وصول الفتيات والفتيان إلى التعليم من خلال تجهيز المدارس وتوفير المستلزمات التعليمية للطلاب وبناء قدرات الكادر التعليمي والمؤسسات التعليمية من خلال تقديم برامج التدريب ورفع الوعي للتعامل مع جائحة كورونا في البيئة التعليمية بالتعاون مع وزارة التعليم والقنوات المحلية بقيمة 10 ملايين دولار.
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