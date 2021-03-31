تقرير يفضح تحالف الحوثي مع داعش والقاعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت الحكومة اليمنية تقريرا إلى مجلس الأمن، يثبت العلاقة والتعاون بين ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة في اليمن.

واستلمت رئيسة مجلس الأمن الدولي لشهر مارس، السفيرة الأمريكية لندا توماس غرينفيلد أمس، تقريرا من الحكومة اليمنية عبر بعثتها في الأمم المتحدة، موجها إليها وإلى أعضاء مجلس الأمن.

ويهدف التقرير إلى إثبات العلاقة والتعاون بين ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة في اليمن، حيث أكد أن ميليشيات الحوثي أفرجت عن 252 سجينا من عناصر القاعدة، كما أفرجت عن أحد مخططي الهجوم على السفينة «يو إس إس كول»، مشيرا إلى أن عمليات الحوثيين على القاعدة في اليمن عمليات صورية، وأن 55 من عناصر القاعدة في صنعاء تحت رعاية الحوثيين.

وأشار إلى أن القاعدة أخلت عدة مناطق وسلمتها للحوثيين للالتفاف على الجيش، وأن عناصر من داعش قاتلت في صفوف الحوثيين، وأن الجيش الوطني أسر عناصر من القاعدة قاتلوا مع الحوثيين، كما أشار التقرير، المدعم بالصور والجداول، إلى أن تلك العلاقة الحوثية بالمنظمات الإرهابية وصلت إلى حد التنسيق المشترك، وتبادل الأدوار المهددة لأمن واستقرار ووحدة اليمن ومحيطها الإقليمي، وخطوط الملاحة الدولية، بصورة تحتم على المجتمع الدولي الرافع لراية الحرب على الإرهاب، وفقا للرسالة اليمنية، أن يضطلع بمسؤولياته لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة هذه الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية الأخرى. وطالبت الرسالة بأهمية تبني تصنيف ميليشيات الحوثي على قائمة الإرهاب.

ميدانيا تشهد جبهة الكسارة بمأرب معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة غرب مأرب، وأن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات، منها طقم كان يحمل ذخائر وأسلحة.

وفي الجبهة الشمالية الغربية، استهدف طيران التحالف تجمعات حوثية في مواقع متفرقة بحزام ماس، مخلفا قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، كما دمر بغارات أخرى أطقما كانت تحمل تعزيزات، مما أدى لمصرع جميع من كانوا على متنها.

وكانت قوات الجيش الوطني قد كسرت، في وقت سابق هجوما حوثيا في جبهة الكسارة، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأجبرت من تبقى من عناصرها على الفرار، ونشر المركز مقطع فيديو لحظة استهدف آلية تابعة للميليشيات الانقلابية في جبهة ماس.

كما نشر مقطعا آخر لحظة استهداف آلية حوثية في الجبهات الغربية لمأرب .

من جهة أخرى أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أمس تلقي المنظمات الصحية باليمن أول شحنة من لقاحات فيروس «كورونا» المستجد، وكانت المنظمة قد كشفت أخيرا عن وجود ترتيبات لوصول 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى اليمن عبر منظومة كوفاكس، وأوضحت المنظمة أن تلك الدفعة تعد الأولى من أصل 1.9 مليون جرعة مقرر توزيعها للوقاية من الفيروس.

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