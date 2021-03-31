شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب لـ"أفريقية النواب": الرياضة مؤثرة فى تواجدنا بالقارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة أعدت ونفذت برامج ومبادرات لتعزيز التوجه المصرى نحو القارة الإفريقية، وسبل تنمية التعاون الرياضى مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن توجه الدولة المصرية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي هو العودة لأفريقيا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريفية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، مساء اليوم، لدراسة خطة وزارة الشباب والرياضة فى الشأن الأفريقى، ومناقشة سبل التعاون الرياضى مع الأشقاء الأفارقة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأشار إلى أنه تتبنى الوزارة عدد من المبادرات الشبابية والتى تهدف لتبنى مشروعات ثقافية وفنية، بالإضافة إلى إقامة مهرجانات فنية، منها مهرجان الفنون التعبيرية للشباب الأفريقى، سفينة النيل للشباب الأفريقي، وسفينة الشباب العربي من القاهرة لأسوان لتعريف الشباب التحديات التي تواجه القاهرة وأيضا أوسكار افريقيا، ومهرجان لطلبة وطالبات الجامعات الأفريقية، ومسابقة أفريقيا للطلائع، ومارثون أفريقيا أبريل 2019.

وتابع: "نتواصل مع الشباب الأفريقى، ويشاركون معنا فى فاعليات وبرامج، ونعلم وندرب ونتفاعل، بجانب مشاركات الشباب الجامعى من أفريقيا، بالإضافة إلى خطة الوزارة، لتحقيق الأهداف الرياضية، من تنظيم البطولات ، واللقاءات والزيارات، وفي عام 2020/2021، لدينا أجندة إفريقية مرتبطة بالتنمية المستدامة.

واستطرد: "عملنا 30 برنامج أفريقى بمشاركة الشباب الأفريقى، ونظمنا بطولات عديدة، منها البطولة العربية الأفريقية للدراجات، البطولة الأفريقية للدراجات، بطولة العالم 17 للسباحة، البطولة الأفريفية للسلة، بطولة الأمم الأفريقية 2019، كأس الأمم الأفريقية للشباب، البطولة الإفريقية للجولف وللجمباز، وبطولة العالم لكرة اليد وشاركت فيها دول عربية، ومجموعة كبيرة جدا من البطولات والأنشطة".