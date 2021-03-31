شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة للنواب: إنشاء 54 مركز شباب وتطوير 984 آخرين ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصرى، تشمل دعم وتطوير مراكز الشباب فى المدن والقرى، مشيرا إلى أنه فى إطار المبادرة يتم إنشاء 54 مركز شباب، وتطوير 984 مركز شباب أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريفية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، مساء اليوم، لدراسة خطة وزارة الشباب والرياضة فى الشأن الأفريقي ومناقشة سبل التعاون الرياضي مع الأشقاء الأفارقة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن الاهتمام بالاقتصاد الاستثمارى الخدمى هدفه تعظيم موارد مراكز الشباب، وذلك من خلال مشاريع الطرح الاستثمارى بنظام حق الانتفاع، والتى ينفذها القطاع الخاص بمراكز الشباب بالجمهورية، ضمن مشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب الذى تم إطلاقه فى أغسطس 2018، بغرض استثمار المساحات غير المستغلة بمراكز الشباب لإقامة مشاريع رياضية وخدمية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح الوزير، أن المشروعات المطروحة تشمل (حمامات سباحة، وملاعب خماسية بالنجيل الصناعي، وملاعب أكريليك، وملاعب قانونية نجيل صناعى ونجيل طبيعي، وصالات لياقة بدينة وصالات العاب وملاهى للأطفال، وملاعب اسكواش) بالإضافة إلى بعض المشروعات الخدمية المتنوعة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية، حيث إنها تأتى دون تحميل ميزانية الوزارة أى أعباء مالية، بجانب أنه يتم إنشاء بنية تحتية أساسية قوية لمراكز الشباب، والتى تساهم بشكل كبير فى بناء الإنسان المصرى عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشئ والشباب.

وتابع صبحي: "الخطة السنوية لا تكفي لتلبية احتياجات مراكز الشباب، موازنة مراكز الشباب كانت 250 مليون جنيه، ومجلس النواب زودها إلى 650 مليون في العام المالي 2020/2021، لكنها أيضا غير كافية، لذلك نلجأ إلي الاستثمار، وعوائد الاستثمارات في مراكز الشباب بلغت مليار و439 مليون جنيه خلال سنتين، بجانب مساهمتها في توفير فرص عمل للشباب، ومراكز الشباب لازم يكون ليها دخل وموارد حتي تطور، ونحولها لمراكز خدمة مجتمعية"، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت 36 مليون و419 ألف دعم لمراكز الشباب خلال 2019/2020.