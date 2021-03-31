انتشال 3 أشخاص من داخل سيارة سقطت في المياه أمام مرفق معديات بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

نجحت فرق الإنقاذ بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، في انتشال 3 أشخاص على قيد الحياة، من داخل سيارة سقطت في المياه أمام مرفق معديات بورسعيد العابرة بين ضفتي قناة السويس.

وتواصل فرق البحث والغطاسين جهودها في البحث عن طفل، 10 أعوام، مازال في المياه.

وكشف شهود عيان أنه عقب وصول المعدية "سيناء 8" إلى مرسى معديات بورسعيد قادمة من مدينة بورفؤاد سقطت سيارة من مؤخرة المعدية في المياه بعدما رجعت إلى الخلف وتجاوزت باب المعدية، وانتقلت فرق الإنقاذ إلى مكان الواقعة فور وقوعها، وجار بذل جهود البحث من خلال الغطاسين ومعدات وفرق تابعة لهيئة قناة السويس.