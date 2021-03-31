بطول 4 كم وممشى زجاجي.. تطوير كورنيش النيل القديم بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مسؤولي واستشاري الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، لاستعراض أكبر مشروع حضاري لتطوير وتحديث كورنيش النيل القديم بمدينة أسوان بطول 4 كم، يشمل إنشاء ممشى علوي وآخر سفلي، بالإضافة إلى ممشى زجاجي لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الطبيعية لنيل أسوان، ويضم أماكن عامة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل، بالتوازى مع تطوير وتجميل كورنيش النيل بمدينة كوم أمبو وإدفو.

ووجه محافظ أسوان إلى ضرورة ارتباط هذا المشروع العملاق بالمرحلة الأولى للتطوير والتجميل لحديقة درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحي القديم، على أن يراعي الهوية البصرية، والطابع المعماري الأسواني، مع مراعاة تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحويل أسوان عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية، سيجري تنفيذ هذا المشروع الضخم منتصف العام الحالي لتكون جاهزة لاستقبال الموسم السياحي القادم، في أبهى صورة بما يتناسب مع مكانتها على خريطة السياحة الدولية.

وطالب "عطية" بالبدء في تطوير حديقة السلام بنفس النسق الجمالي لحديقة درة النيل، على أن يراعى أيضًا إنشاء ساحة انتظار السيارات للقضاء على ظاهرة الانتظار للصف الثاني بكورنيش النيل، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة فيه، مكلفًا برفع كافة الأسوار لتصبح الحدائق مفتوحة أمام الموطنين، خاصة في ظل تفرد المواطن الأسوانى بالسلوكيات الحضارية في التعامل مع التحديث الجاري.