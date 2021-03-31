الاستجابة لطرد مشبوه في مبنى الكابيتول

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 09:14 مساءً - منذ 53 دقيقة

استجابت الشرطة الأميركية لنداء بعد العثور على طرد مشبوه في الطابق الأرضي في مبنى الكابيتول الأميركي، بحسب قناة NBC4.

وذكرت القناة الأميركية أن الطرد عثر عليه في غرفة اجتماعات في الطابق الأرضي في مبنى مكاتب Rayburn House وتم إجلاء الموظفين بإجراء احترازي.

وطلبت الشرطة من جميع الموظفين والأفراد في المبنى البقاء في منطقة التجمع الخاصة بهم “حتى إشعار آخر”.

وأكدت شرطة الكابيتول في وقت لاحق أن الطرد لا يشكل أي خطر، وأعيد فتح المنطقة المحيطة بالمبنى، وبحسب “ديلي ميل”.