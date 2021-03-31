الكويت: أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

محمد الفلاح - الأربعاء 31 مارس 2021

أعربت الكويت عن تضامنها مع مصر والسودان في جهودهما الحثيثة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعيهما لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ لدول مصب نهر النيل حقوقهم المائية والاقتصادية وفق القوانين الدولية وبما يمكن هذه الدول من تحقيق طموحاتهم في التنمية.



وشددت الوزارة في بيان صحافي على أن أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي مؤكدة دعمها للمساعي الرامية إلى إنهاء ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف.