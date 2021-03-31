الضرائب تعلن تصويت البرلمان على فقرة تخص الحوافز الشهرية لموظفيها

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للضرائب، الاربعاء، عن تصويت البرلمان على فقرة تخص الحوافز الشهرية لموظفيها.

وقالت الهيئة في بيان، إنه "بجهود ومثابرة من المدير العام شاكر الزبيدي صوت مجلس النواب مساء اليوم الاربعاء بادراج فقرة اضافة 30‎% حوافز شهرية تضاف الى موظفي الهيئة العامة للضرائب على اساس النسبة المئوية للايرادات المستحصلة من الفروع الضريبية ومركز الهيئة بنسبة 1‎% من الايراد السنوي".

وعقد مجلس النواب اليوم الاربعاء جلسة للتصويت على مشروع قانون موازنة 2021.