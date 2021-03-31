عقيلة صالح يدعم مفوضية الانتخابات الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الأربعاء، دعمه الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستحقاقات المقبلة.

وأعرب صالح، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، الأربعاء بمكتبه في مدينة القبة، عن دعمه التام للمفوضية الوطنية للانتخابات.



كما شدد على تقديره لكل الجهود الدولية والوطنية التي ساهمت في تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقراره.

وأثنى صالح، وفقا لبيان، بدور المفوضية في المرحلة المقبلة ، وما يترتب عليها من التزامات وطنية تفضي إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وفي سياق متصل، شدد السفير البريطاني لدى ليبيا "نيكولاس هوبتن" على ضرورة احترام مطالب الشعب الليبي ومغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد.



وقال "هوبتن" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إن بلاده ستعمل جاهدة لدعم انتقال الليبيين إلى الانتخابات الوطنية في نهاية هذا العام، واستعادة سيادتها الكاملة.

وكشف عن تخصيص بلاده "ميزانية كبيرة" لمشاريع دعم الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها، وتمكين المرأة للمساهمة في عملية تأمين السلام والاستقرار في ليبيا.

وفي الخامس من فبراير / شباط الماضي، نجح ملتقى الحوار السياسي الليبي في تسمية السلطة التنفيذية الجديدة التي نالت ثقة مجلس النواب لتقود البلاد إلى حين تنظيم الانتخابات الوطنية 24 ديسمبر /كانون الأول من العام الجاري.