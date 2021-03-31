شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت: أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت الكويت عن تضامنها مع مصر والسودان في جهودهما الحثيثة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعيهما لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ لدول مصب نهر النيل حقوقهم المائية والاقتصادية وفق القوانين الدولية وبما يمكن هذه الدول من تحقيق طموحاتهم في التنمية.



وشددت الوزارة في بيان صحافي على أن أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي مؤكدة دعمها للمساعي الرامية إلى إنهاء ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف.