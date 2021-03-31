كاتبة تتركية تهاجم أردوغان.. لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تساءلت الكاتبة التركية أليف تشاكر بصحيفة “قرار” التركية عن السبب وراء تصرف حزب العدالة والتنمية بشكل غير مسؤول تجاه أرواح الناس وصحتهم.



تشاكير علقت على فضيحة الأعداد الغفيرة التي شاركت في المؤتمر الأخير لحزب العدالة والتنمية، حيث امتلأت القاعة بالمنتسبين للحزب، دون الالتفات إلى الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت تشاكير في مقالها: “لماذا لا ينفذ الحزب الحاكم قواعده؟ كيف يمكن للإنسان أن يتصرف بشكل غير مسؤول في قضية تهدد حياة الناس وصحتهم؟”

كما أشارت تشاكير في مقالها إلى تصريحات نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، حمزة داغ، التي قال فيها “لو عقدنا مؤتمراتنا بمشاركة أقل، لكانت المعارضة قد قالت إن حزب العدالة والتنمية بدأ في الانهيار”.

وأكدت الكاتبة أن تصريحات داغ توضح تجاهل الحزب الحاكم لصحة وحياة المواطنين، خشية أن تقول المعارضة أن شعبيته قد انهارت، فسياستهم تتغاضى عن صحة الناس من أجل إسكات المعارضة