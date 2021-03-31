المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني يبدأ إضرابًا عن الطعام ويطالب بفحصه طبيًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين، الأربعاء، بدء إضراب عن الطعام.



وأكد نافالني أنه مستمر في الإضراب حتى يتلقى الرعاية الطبية المناسبة لألم الظهر الحاد وتخدر الساقين اللذين يعاني منهما، بحسب قوله.

وفي تدوينة عبر حساب نافالني على "أنستقرام"، قال: "بدأت إضرابا عن الطعام للمطالبة باحترام القانون والسماح لطبيب من الخارج بزيارتي".

وأضاف: "بدلا من تلقي العلاج كان يتم إخضاعي للتعذيب بحرماني من النوم"، بحسب قوله.

وكانت سلطات السجون أكدت في تصريحات سابقة ، لوكالات الأنباء الروسية أن "الفحوصات الطبية التي أجريت، لنافالني أظهرت أن وضعه يعتبر مستقرا ومُرضيا".

وكانت محامية المعارض نافالني، الذي يمضي حاليا عقوبة بالحبس عامين ونصف العام، حذّرت بأن "وضعه الصحي يشهد تدهورا مستمرا".

ونافالني (44 عاما) ناشط في مكافحة الفساد ومعارض بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نجا العام الماضي من عملية تسميم بـ"نوفيتشوك"، وهي مادة متلفة للأعصاب طُوّرت إبان الحقبة السوفيتية لأغراض عسكرية، أدخلته في غيبوبة.

ولدى عودته إلى روسيا في يناير/كانون الثاني بعد تعافيه في ألمانيا، أُوقف فورا وأدانته المحكمة في قضية فساد تعود للعام 2014 يصر المعارض الروسي على أنها مسيّسة.