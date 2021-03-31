بالفيديو .. طلاب البوسفور يكشفون وحشية الأمن التركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تعرض طلاب جامعة بوغازيتشي الذين تم احتجازهم على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ مطلع يناير الماضي، للإهانات والضرب والتهديد بالاغتصاب من قبل عناصر الشرطة التركية.



وذكر موقع «سنديقا» التركي، أن التعذيب والتهديد بدآ في حافلات الحجز وفي الطريق من وإلى مركز الفحص الصحي بعد اعتقال الطلاب المناهضين لتعيين أوصياء من الحزب الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان على رأس الجامعات.

وذكر طلاب الجامعة في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا «كنا مقيدين بالأصفاد رغم أننا لم نفعل شيئًا في الحجز، وعندما قاومنا، تم تضييق الأصفاد على أيدينا. وسحلنا على الأرض، وانهالوا علينا بالشتائم والسباب، وهددونا بالاغتصاب».

كان طلاب وأساتذة جامعة بوغازيتشي (البوسفور)، قد واصلوا الاحتجاجات ضد تعيين عضو حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، رئيسًا للجامعة،. وبدأ طلاب البوسفور أول بث على القناة، بعرض فيديو يظهر خلاله الأكاديميون وهم يديرون ظهورهم لرئيس الجامعة الذي عينه أردوغان، مليح بولو، أثناء إلقائه كلمة