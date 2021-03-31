سفير إثيوبيا بالقاهرة يعلن موافقة بلاده على ملء السد خلال 7سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن السفير الإثيوبي بالقاهرة، ماركوس تيكلي ريكى، اليوم الأربعاء، استئناف المفاوضات بشأن ملف السد الإثيوبي مع مصر والسودان قريبًا؛ للتوصل إلى اتفاق مُرضٍ لجميع الأطراف برعاية الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن من مصلحة بلاده الوصول لاتفاق، قائلا «مستعدون لذلك، لأن هدفنا كان ملء السد خلال 3 سنوات، ولكن وافقنا على الملء خلال مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات نزولاً على رغبة دول المصب»، مشدداً على أن أديس أبابا ملتزمة بالمفاوضات والحلول السلمية.



وأضاف ريكي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، بمقر السفارة الإثيوبية بالقاهرة: «لم يتم التواصل مع إثيوبيا رسمياً بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان، وسمعنا عنها من وسائل الإعلام فقط».

وأكد السفير الإثيوبي بالقاهرة، أن أديس أبابا دائماً تركز على المفاوضات وتعمل على حل الخلافات بطريقة سلمية، لافتا إلى أن بلاده تقوم ببناء السد منذ عام 2011 والتزمت الشفافية مع مصر في ذلك الملف، منوهة إلى أن بلاده منفتحة على الحوار وترغب في اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف، مؤكدا أن سد النهضة لن يسبب ضرراً لدولتي المصب وأن بلاده تركز على المفاوضات في الوقت الراهن.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلال مؤتمر عقد على ضفاف قناة السويس أمس، أن أحدا لا يستطيع المساس بحق مصر في مياه النيل، محذرا من أن المساس بها خط أحمر، وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها.

وأضاف السيسي في تصريحاته على هامش زيارته لقناة السويس بعد نجاح تعويم السفينة البنمية الجانحة بالقناة: لا أحد يستطيع أن يأخذ قطرة ماء من مياه مصر، ومن يريد أن يحاول فليحاول وستكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها ولا أحد بعيد عن قوتنا.

وأشار السيسي إلى أنه لا يهدد أحدا بتصريحاته، مؤكدا أن العمل العدائي أمر قبيح وله تأثيرات طويلة لا تنساها الشعوب. وقال إن التفاوض هو الخيار الذي بدأته مصر وأنها في مسألة التفاوض بخصوص أزمة سد النهضة وتأمل في التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يحقق الكسب للجميع.