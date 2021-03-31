شكرا لقرائتكم خبر عن لماذ أضرب المعارض الروسي «نافالني» عن الطعام؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دخل المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي يقضي عقوبة السجن لمدة عامين في إضراب عن الطعام، احتجاجا على عدم تلقيه الرعاية الطبية المناسبة لآلام الظهر الحاد وتخدر الساقين.وقال نافالني على حسابه في «إنستغرام» اليوم (الأربعاء ) «بدأت إضراباً عن الطعام للمطالبة باحترام القانون والسماح لطبيب من الخارج بزيارتي»، مضيفاً: أنه بدلاً من تلقي العلاج كان يتم إخضاعه «للتعذيب بحرمانه من النوم». وأعلنت سلطات السجون الروسية الأسبوع الماضي أن حالة نافالني «مُرضية» بعد تصريحات لمقربين منه بأن وضعه الصحي يتدهور منذ وصوله إلى السجن. وذكرت أنه تم إجراء فحوصات طبية في 24 مارس بطلب من السجناء، وأن وضع نافالني مستقر ومرض.وأبدى مقرب من نافالني قلقهم من تدهور حالته الصحية، في وقت كشف فيه محاموه أنهم لم يسمح لهم بزيارته في السجن. واعتقل نافالني في يناير الماضي لدى عودته إلى روسيا بعد أشهر قضاها في ألمانيا للتعافي من تسمم يتهم الكرملين بتدبيره. وحُكم عليه بالسجن عامين ونصف العام في قضية تزوير تعود لعام 2014.

