شكرا لقرائتكم خبر عن من هو أول قاض فيديرالي مسلم في أمريكا؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في أول التعيينات لقضاة فيديراليين، اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (الأربعاء) زاهد قريشي (45 عاماً) الذي سيصبح إذا ثبَّت مجلس الشيوخ تعيينه أول قاض فيديرالي اتحادي مسلم في الولايات المتحدة. وقريشي من أصول باكستانية وهو حالياً قاض في نيوجيرسي.

كما عينت القاضية من أصل أفريقي كيتانجي براون جاكسون (50 عاماً) في محكمة استئناف واشنطن، الهيئة المعروفة بأهمية القضايا التي تنظر فيها. وإذا ثبّت مجلس الشيوخ تعيينها فستخلف ميريك غارلاند الذي أصبح وزيراً للعدل. ويجري التداول باسم كيتانجي برانون جاكسون لتولي منصب في المحكمة العليا. وإذا انضمت إلى هذه الهيئة في السنوات القادمة فستصبح أول سيدة سوداء تشغل مقعداً فيها. ومن بين التعيينات الـ11 التي أعلنها بايدن هناك 3 نساء من أصول أفريقية لمناصب في محاكم استئناف.

وقال بايدن في بيان إن هذه التعيينات تمثل «التنوع الكبير في الأصول والخبرات ووجهات النظر التي تقف وراء قوة بلادنا». وبحسب الدستور الأمريكي، يعين الرئيس قضاة المحكمة العليا والقضاة الفيديراليين مدى الحياة في محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. ويعود لاحقاً إلى مجلس الشيوخ تثبيت تعيينهم.