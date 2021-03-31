شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل امرأة هاجمت مقراً للشرطة الإندونيسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاكرتا - (رويترز)

قال قائد الشرطة الإندونيسية، إن القوات قتلت بالرصاص امرأة فتحت النار على الضباط في مقر الشرطة الوطنية في جاكرتا الأربعاء، في هجوم يستلهم نهج تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال ليستيو سيجيت برابو، إن المرأة البالغة من العمر 25 عاماً، والتي لم يتم تعريفها إلا بالأحرف الأولى من اسمها زد إيه، أطلقت النار ست مرات على الضباط بالقرب من أحد مداخل المقر قبل قتلها. وأضاف أنها كانت تعيش في جاكرتا ونشرت صورة لراية تنظيم «داعش» الإرهابي على حسابها على إنستجرام قبل ساعات من تنفيذها للهجوم.

وقال في مؤتمر صحفي: «تشير البيانات الشخصية لهذه المرأة إلى أنها تؤمن بفكر التنظيم الإرهابي وتصرفت بمفردها». مشيراً إلى أنها تركت رسالة وداع لوالديها. وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية محلية امرأة محجبة ترتدي ملابس سوداء طويلة تدخل ساحة مجمع الشرطة، فيما سُمعت أصوات أعيرة نارية. وشوهدت فيما بعد وهي تسقط على الأرض وسط مزيد من أصوات الطلقات النارية.

جاءت الواقعة بعد ثلاثة أيام من تفجير انتحاري نفذه زوجان عند كاتدرائية في مدينة ماكاسار بجزيرة سولاويسي الإندونيسية يوم أحد الشعانين، ما أسفر عن مقتلهما وإصابة 20 شخصاً. واعتقلت الشرطة 13 شخصاً في إطار التحقيق في ذلك الهجوم.