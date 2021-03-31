الحكومة التونسية واتحاد الشغل يوقعان اتفاق إصلاحات اقتصادية

تونس -(رويترز)

قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، إن الحكومة وقعت اليوم الأربعاء اتفاقاً مع الاتحاد العام للشغل من أجل إطلاق حزمة اقتصادية، تشمل إصلاحات للدعم والنظام الضريبي والشركات المملوكة للدولة.

يأتي ذلك في وقت تكابد فيه تونس مشاكل مالية غير مسبوقة، وقد يمهد لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.