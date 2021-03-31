شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو إلى خطوات دولية جادة تواجه التغيرات المناخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

دعت مصر إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة فاعلة من جانب المجتمع الدولي، لمواجهة التغيرات المناخية، مع وضع حزمة من السياسات الفعالة، وشددت مصر، خلال مشاركة وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، الأربعاء، في الجلسة الافتراضية حول العمل المناخي في المنتدى العربي للتنمية المستدامة، على ضرورة فكرة عمل تآزر بين السياسات التنموية لخدمة قضية التغيرات المناخية، والتفكير بشكل استراتيجي، والعمل بمسارات متوازية على كل القطاعات، نتيجة لتسارع وتيرة التغيرات المناخية بشكل حاد، مع الطبيعة واستمرار إهدار الموارد.

وأشارت الوزيرة، خلال المنتدى، الذي عقد تحت عنوان: «إسراع العمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كوفيد»، الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن مصر اتخذت خطوات سياسية جادة للتصدي للتغيرات المناخية، منها إصدار معايير الاستدامة البيئية، والتوجه نحو التحول بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر، في إطار «رؤية مصر 2030»، ومن المتوقع أن تصبح 50% من المشروعات، بعد مرور 3 أعوام مشروعات خضراء.