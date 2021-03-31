مقتل 23 شخصاً في هجمات مسلحة شرق الكونجو

الكونجو الديمقراطية - أ ف ب

قتل 23 شخصاً في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية في مذبحة جديدة نفذها مسلّحون يُعتقد أنّهم ينتمون إلى «القوات الديمقراطية المتحالفة»، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي محليّ الأربعاء.

وقال كارلي نزانزو حاكم ولاية شمال كيفو، إنّ مسلحين هاجموا قرية بيو مانياما موليسو في إقليم بيني مساء الثلاثاء، مشيراً إلى أن الجيش قتل اثنين من المهاجمين.

ومنذ نيسان/أبريل 2019، تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي بعض هجمات القوات الديمقراطية المتحالفة، وتشن هذه القوات التي تشتتت بسبب العمليات العسكرية التي أطلقت منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2019، حالياً عملياتها عبر مجموعات صغيرة متنقلة بحسب تقرير صدر في الآونة الأخيرة عن خبراء الأمم المتحدة.

وصنفت الولايات المتحدة في وقت سابق، القوات الديمقراطية المتحالفة ضمن الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وقتل 1219 مدنياً على الأقل في هجمات نسبت إلى هذه القوات منذ 2017 على أراضي بيني بحسب خبراء مرصد الأمن في كيفو، وهذه الأرقام تجعل هذه القوات المجموعة المسلحة الأكثر دموية من بين 122 مجموعة لا تزال ناشطة في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.