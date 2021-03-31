شكرا لقرائتكم خبر عن حادثتان غريبتان في اليوم الأخير لتصفيات كأس إفريقيا 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 في كرة القدم حادثتين غريبتين،حيث بلغت إثيوبيا النهائيات رغم خسارتها أمام كوت ديفوار 1-3 في مباراة لم تكتمل.

وشهدت المباراة حادثة غريبة عندما أصيب الحكم الرئيسي الغاني تشارلز بولو بالإغماء نتيجة الحر الشديد، ما استدعى تدخل الطاقم الطبي وإخراجه على الحمالة، وذلك في الدقيقة 80. وبما أن الحكم الرابع هو كواسي بيرو من كوت ديفوار رفض المنتخب الإثيوبي استكمال المباراة، إذ قرر مراقبها تعليقها بانتظار قرار الاتحاد الإفريقي، علماً بأن المنتخبين ضمنا تأهلهما مهما كانت النتيجة، بسبب تعادل مدغشقر مع النيجر سلباً.

وأنهت إثيوبيا التصفيات في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق أربع نقاط خلف كوت ديفوار التي كانت ضامنة تأهلها من الجولة الخامسة، وبفارق نقطة واحدة أمام مدغشقر الثالثة.

إصابات بكورونا واتهامات بالتزييف

وفي المجموعة الثانية عشرة،تأجلت المباراة الحاسمة بين سيراليون (4 نقاط) وضيفتها بنين (7 نقاط)، والتي كانت مقررة في فريتاون، بسبب إصابة عدد من لاعبي «السناجب» بفيروس كورونا بحسب ما أعلن الاتحاد السيراليوني.

وفوجئ المنتخب البنيني بطلب نظيره المضيف تأجيل المباراة بداعي وجود ست حالات إيجابية بالفيروس وهم الحارس ساتورنين ألاغبي وخالد أدينون وجوديل دوسو وستيف مونييه وميكايل بوتيه وسيدريك هونتوندجي، بحسب ما أعلن مسؤولو الصحة في سيراليون.

كما تم إغلاق أبواب الملعب أمام بنين فانتظر اللاعبون في الحافلة،وأبلغ الاتحاد البنيني نظيره الإفريقي أن جميع المسحات التي أجريت للاعبين قبل توجههم إلى فريتاون كانت سلبية.

وكان الاتحاد الإفريقي «كاف» رفض تأجيل المباراة وأخرها لثلاث ساعات، قبل أن يقرر إرجاءها بسبب منع منتخب بنين دخول الملعب خوفاً من نقل العدوى إلى لاعبي المنتخب المضيف.

ونشر الاتحاد البنيني عبر حسابه الرسمي في موقع «تويتر»: «عار على كرة القدم الإفريقية الذي يحدث حالياً، نأمل أن يتحمل الاتحاد الإفريقي مسؤوليته ويقوم بالإجراءات اللازمة في أسرع وقت».

وأضاف في تغريدة ثانية: «لا يزال الوضع متوتراً في فريتاون، بعد عدة ساعات من التعطيل تمكن لاعبو بنين من الوصل إلى الفندق ويجب علينا انتظار قرار من كاف (الاتحاد الإفريقي)»، إذا كان الفندق منع البعثة في بادئ الأمر من دخوله بحجة إخلاء الغرف.

واختتم الاتحاد البنيني تغريداته بجملة «المباراة لن تقام اليوم».

وتحتاج بنين إلى التعادل لبلوغ النهائيات، فيما يتعين على سيراليون الفوز للحاق بركب المتأهلين.