غلّة شينج يانج من القطن

يعتبر بعض السياسيين ووسائل الإعلام الغربية منطقة شينج يانج المتمتعة بالحكم الذاتي حلقة ضعيفة في الاقتصاد الصيني، ويعتقدون أنه إذا فرضوا عقوبات على صناعة القطن فيها، وهي إحدى الركائز الثلاث لاقتصاد المنطقة إلى جانب النفط والفحم، فيمكنهم ضرب قطاع النسيج والقطن الصيني.

ومع ذلك، فإن مقاطعة بعض الشركات الأجنبية قطن شينج يانج ستؤدي إلى الإضرار بصورة علامتها التجارية هي في الصين، فضلاً عن تعطيل سلاسل التوريد العالمية، وزيادة أسعار القطن في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

لقد بلغ حجم الواردات والصادرات الصينية من المنتجات الأولية 677.1 مليار دولار و115.5 مليار دولار على التوالي في عام 2020. وعلى الرغم من أن الصين تُعد ثالث أكبر منتج للقطن في العالم، إلا أنها كانت رائدة في استيراده لسنوات، حيث زاد حجم الواردات من 1.16 مليون طن في عام 2016 إلى 2.16 مليون طن في عام 2020. وبلغ معدل استهلاكها من القطن 8.02 مليون طن في عام 2020، منها 64% من قطن شينجيانج وحدها.

يتمثل العيب الرئيسي في صناعة القطن في الصين في عدم التوازن بين العرض والطلب بسبب كميات التصدير الكبيرة لسنوات. حيث أنتجت الصين 5.95 مليون طن من القطن في عام 2020 بينما بلغ الطلب الإجمالي 7.8 مليون طن، ما يعني عجزاً قدره 1.85 مليون طن.

وتشير حقيقة أن شينج يانج تنتج 87% من القطن في الصين وتلبيتها 64% فقط من الطلب المحلي إلى أن حظر استيراد قطنها من قبل بعض الدول الغربية يعني أن النسبة المتبقية من قطن المنطقة يمكن استهلاكه بسهولة داخل حدود البلاد.

لقد فرضت بعض الدول عقوبات على بعض المسؤولين والكيانات الصينية تحت شعار ما يسمونه العمل القسري في شينجيانج. كما حظرت الولايات المتحدة استيراد القطن ومنتجاته من هناك وأضافت بعض شركات المنطقة إلى قائمة الكيانات المحظورة الخاصة بها، وذلك بهدف تحويل سلاسل التصنيع شيئاً فشيئاً من الصين.

وعلى الرغم من أن بعض البلدان والمناطق قد تحذو حذو الولايات المتحدة، إلا أنها لا يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً لصناعة القطن والمنسوجات الصينية، لأنه وفقاً لبيانات القطن والصوف الأخيرة الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، من المتوقع أن يزداد إنتاج واستهلاك القطن في الصين 13% على أساس سنوي مع تحسن الغلة في شينج يانج.

لن تنجح الدول الغربية والشركات والمنظمات غير الحكومية أبداً في تدمير صناعة القطن والمنسوجات في الصين من خلال حظر الاستيراد، لأن الصين يمكنها تعديل سلاسل التوريد وتشجيع مزارعي القطن في شينجيانج ومُصنّعي المنسوجات على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية أو الأسواق الخارجية الأخرى، مع الاستمرار في تصدير القطن المنتج خارج شينج يانج إلى الولايات المتحدة.

(تشاينا ديلي)