شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للتوحُّد» يطلق حملته التوعوية الـ 15 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ينظم مركز دبي للتوحُّد حملته السنوية الخامسة عشرة للتوعية بالتوحُّد طوال إبريل/نيسان 2021، تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بالتوحُّد، الذي يوافق الثاني من إبريل.

وقال محمد العمادي، المدير العام للمركز: «أطلق المركز حملته التوعوية السنوية هذا العام للإضاءة على مدى تأثير النظرة الإيجابية في المصابين بالتوحُّد، وأهمية تقبُّل المجتمع وتفهمه للخصائص النمائية لاضطراب طيف التوحُّد وعادة تؤثر في المصابين بالتوحُّد في ثلاثة مناحٍ تتمثل في صعوبات النطق والتواصل، وصعوبات التفاعل الاجتماعي، ومشاكل السلوك».

وذكر أن الحملة هدفها إيصال رسالة مؤداها أن تقبُّل الأفراد المصابين بالتوحد وتوفير البيئة الملائمة لاحتياجاتهم ما زال يتطلب مزيداً من الجهود للوصول إلى مستويات توازي جهود احتواء ودمج الفئات الأخرى من أصحاب الهمم كما هو الحال في الإعاقات البصرية والسمعية والحركية.

مجتمع متلاحم

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بوصفها مؤسسة حكومية مسؤولة مجتمعياً، تسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع وفق خطط واستراتيجيات مدروسة متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمحلية. وتحرص الهيئة على دعم الحملة السنوية للتوعية باضطراب التوحُّد التي يطلقها مركز دبي للتوحد، لتعزيز الجهود الرامية إلى رفع مستوى وعي المجتمع في هذا الخصوص، بما ينسجم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم».

التزام مجتمعي

من جهته، قال خالد المالك، العضو المنتدب لدبي القابضة: «نفخر بدعمنا المتواصل للمركز ووقوفنا بجانب العمل الدؤوب الذي قدّمه على مدار السنوات، ونعتز بالإسهام في خدمة هذه المهمة النبيلة. لكن ما زلنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود على الصعيد العالمي لمواصلة إجراء الأبحاث حول اضطراب طيف التوحد ومساعدة الأطفال المصابين به على تحقيق أقصى إمكاناتهم».

جلسات مجانية

وبمناسبة إطلاق الحملة، أعلن مركز دبي للتوحُّد عن تقديمه جلسات استشارية مجانية للأطفال المشتبه في إصابتهم بالتوحد عن طريق الحجز خلال شهر إبريل فقط، حيث أوضحت منى إبراهيم، مديرة التوعية المجتمعية في المركز الهدف من وراء تلك الجلسات قائلة: «لا يزال هناك عدم اهتمام من قبل شريحة كبيرة من أولياء الأمور في السعي للحصول على التشخيص المبكر، مما يؤكد أهمية وجود مبادرات تعمل على تسهيل عملية وصول خدمات التشخيص والرعاية لتلك الشريحة».

كما ينظّم المركز ضمن هذه الحملة عدداً من المحاضرات والورش الافتراضية للتوعية بالتوحُّد لأولياء الأمور والمُعَلمين وموظفي المؤسسات العامة والخاصة.