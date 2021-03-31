تين كات: كلباء قوي ولكن الوحدة قادر على هزيمته

أبوظبي: محمد مصطفى

يدشن هنيك تين كات المدير الفني الجديد للوحدة مهمته مع فريقه أمام اتحاد كلباء في مباراة الجولة 23 من دوري الخليج العربي، ووصف المواجهة بالصعبة؛ لأنها تأتي أمام فريق يقدم أداءاً جيداً خلال الموسم الحالي وله نقاط قوة عديدة.

وقال المدرب الهولندي: سنعمل على استغلال ميزة اللعب على أرضنا، أعلم أن المباراة لن تكون سهلة ولكن لدي ثقة كبيرة في فريقي ونحن قادرون على حصد النقاط الثلاث.

وأوضح تين كات أن هناك عدة عوامل ستحدد التشكيلة والطريقة التي يخوض بها الوحدة المباراة، وقال: هناك عوامل ستدفعنا إلى إجراء بعض التغييرات، من ضمنها أن خليل إبراهيم لن يشارك معنا للإيقاف وأيضاً الكونغولي موبكو مصاب وأدى مراناً واحداً مع الفريق وسنرى ما مدى قدرته على اللحاق بالمباراة من عدمها إضافة إلى أننا كنا في فترة توقف وسندفع باللاعبين الأكثر جاهزية.

ويرى مدرب الوحدة أن مواجهة كلباء ليست «بروفة» لمباراة الملحلق الآسيوي أمام الزرواء العراقي، مبيناً أن البطولة مختلفة تماماً إضافة إلى أن كلباء فريق كبير وسيلعب الوحدة أمامه بكامل تركيزه وليس من أجل التجهيز لمباراة الملحق القاري.

وعن ماذا يحتاج العنابي للفوز على كلباء الذي يقدم موسماً استثنائياً أكد تين كات أهمية لعب الوحدة كرة قدم جيدة وأن يتحلى الفريق بالثقة في إمكاناته وقدراته لأنه سيواجه كلباء الذي قدم أداءاً مميزاً في الموسم، مشيراً إلى أن قدوم أي مدرب جديد يسهم في تغيير الأجواء إضافة إلى أن اللاعبين يعرفون طريقته وأن الفوز على الجزيرة في الديربي عامل محفز وشدد على أهيمة تطوير قدرات العنابي من أجل حصد النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة.