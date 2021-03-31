شكرا لقرائتكم خبر عن داسيلفا: طموح كلباء كبير جداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد الأوروغوياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء، أن الثقة كبيرة في لاعبي فريقه على تقديم مباراة قوية أمام الوحدة ضمن الجولة 23 من دوري الخليج العربي.

وأضاف: ندرك جيداً صعوبة المواجهة في ظل التطور اللافت للمنافس في الجولات الأخيرة،في المقابل الفوز يمثل حافزاً كبيراً ل«النمور» وخطوة مهمة في المنافسة، خاصة أن طموحنا إنهاء الموسم بأكبر عدد ممكن من النقاط.

وأشار المدرب داسيلفا أن «التحضيرات كانت جيدة بعد أن استفدنا من فترة التوقف الأخيرة خصوصاً في عملية الاستشفاء والراحة،والجميع على أهبة الاستعداد باستثناء الثنائي البرازيلي واندرسون ورمولو للإصابة».

وأشاد بالعناصر الشابة التي تشارك مع الفريق هذا الموسم (أحمد عامر وجشك وسلطان عادل) ووصفهم بالمهاريين، ولديهم القدرة على تسجيل الأهداف وتقديم الإضافة المرجوة.