شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية» النصر تزكي آل معمر رئيساً الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تعلن الجمعية العمومية لنادي النصر السعودي، الخميس، رسمياً، تزكية مسلي آل معمر رئيساً جديداً للنادي العاصمي لمدة 4 سنوات خلفاً لصفوان السويكت، الذي تم حل إدارته من قبل وزارة الرياضة السعودية منتصف الشهر الجاري.

وسيحظى آل معمر الذي كان رئيساً سابقاً لرابطة دوري المحترفين السعودي (2018 2020) بجميع أصوات الأعضاء الذهبيين البالغة 162,770 صوتاً، منها 118,850 صوتاً للأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز الذي يمتلك أكثر من 73% من إجمالي الأصوات الذهبية.

وسيصبح آل معمر المرشح الوحيد اعتباراً من السبت المقبل، الرئيس الخامس عشر لنادي النصر الذي تعاقب على رئاسته 14 رئيساً، أشهرهم الأمير الراحل عبد الرحمن بن سعود ونجله الأمير فيصل بن عبد الرحمن، إضافة إلى لأمير فيصل بن تركي وسعود آل سويلم.