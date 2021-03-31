شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: قضية سد النهضة تمس الأمن القومى المصرى والعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة أمس تؤكد أن هذا الملف فى أيادى أمينة، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع هذا الملف بقدر من الاهتمام للحفاظ على مصالح مصر، ومراعاة الأمن فى المنطقة بالكامل، وهو ما وصل للرأى العام المصرى والعربى فى آن واحد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "ردود الأفعال كانت إيجابية للغاية، باعتبار أن الحديث عن هذه القضية يمس الأمن القومى المصرى والسودانى، وليس أمن دولتى مصر والسودان بعيدا عن الأمن القومي العربي، وهو ما جعل هناك ردود أفعال متتالية من الأشقاء العرب بعد ساعات من كلمة الرئيس بشأن السد".

وأوضح: "مصر تتحدث عن قضية عادلة، والتحرك المصرى تحرك رشيد وعادل فى آن واحد، ومساحة العدل تتمثل فى الحفاظ على المصالح المائية لمصر وأثيوبيا، والوصول لاتفاقية ملزمة تلزم جميع الأطراف وتنظم عملية الملء، وهو مطلب مصرى واضح وتؤكد عليه القيادة المصرية باستمرار".

وتابع: "مصر لديها رشد فى التعامل مع الأزمات، وتلك الأزمة تشمل أفريقيا بالكامل، لذلك تتحرك مصر بكل الحرص في التعامل مع مسألة معقدة بهذا القدر، وهي قضية عادلة في ثوابتها الرئيسية وفي الخطوات التي اتخذتها مصر منذ عام 2013، وكانت مصر تبحث دائما من أجل التفاوض والاتفاق، لذلك نجد دعم وتعزيز لموقف مصر".

وأكمل قائلا: "ما يحدث من مناورات هو رفع لدرجات الاستعداد والإسناد الواقعي والحقيقي والإيجابي، ومساندة مصر للسودان باعتبارها في مرحلة انتقالية، والتهديدات التي تعرضت لها السودان في الآونة الأخيرة، من دون شك تقلق مصر ولا تفيدها على الإطلاق، ومصر عندما تعزز قدرات الدولة السودانية تحافظ على أمنها القومي بالتبعية، وبذلنا جهد كبير خلال السنوات الماضية مع الشقيقة ليبيا، والهدف هو مصلحة الليبيين وبالتأكيد استقرار ليبيا".

واختتم حديثه قائلا: "نحن أمام أنماط مختلفة من التعاون بين البلدين، ولابد أن تكون السودان مستعدة لمواجهة أى شكل من أشكال التهديد، ومازال الإرهاب يهدد المنطقة، لذلك لابد أن يكون هناك تدريب لمواجهة أى تهديد".