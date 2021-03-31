شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يستعرض أمام "أفريقية النواب" دور الوزارة فى التواجد بالقارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمعت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، رئيس اللجنة، إلي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخصوص خطة وزارة الشباب والرياضة في الشأن الأفريقى، ومناقشة سبل التعاون الرياضى مع الأشقاء الأفارقة، وذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم، بحضور الوزير.

وقال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إن الوزارة أطلقت 30 برنامجا أفريقيا وتتبع هذا النهج للتوجه لإفريقيا، وهو ما تنتهجه الدولة المصرية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما نسعى له فى وزارة الشباب والرياضة بالتواجد بشكل عملى وتطبيقى.

وتابع وزير الشباب والرياضة: "إننا نمتلك أجندة إفريقية وكيفية استخدام الرياضة للتواجد فى إفريقيا، والتواصل والتفاعل مع الشباب الإفريقي الذى يتواجد داخل مصر، ويشاركها فى الوزارة عن طريق برامج وزارة الشباب والرياضة" .

واستعرض وزير الشباب والرياضة، ما تم إنجازه من قبل الوزارة فيما يخص تنظيم الأحداث الرياضية الأفريقية خلال الآونة الأخيرة.