النائب محمد عمارة: تنسيقية شباب الأحزاب إنعكاسا حقيقيا للإرادة السياسية

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القاهرة - سامية سيد - ألقى النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلمة التنسيقية بالمنتدى الصينى العربى للسياسين، المقام عبر برنامج "زووم"، وذلك تحت عنوان: "تنمية الدولة ومسئولية الشباب".

وعبر عمارة عن سعادته للمشاركة فى هذا المحفل العظيم من أجل التحاور وتبادل الرؤى وإثراء فكر الآخر، مضيفا أن جسور التواصل والعلاقات التاريخية بين الشعبين المصرى والصينى ممتدة ووطيدة.

وتابع: "نحن أصحاب حضارات تاريخية تدعونا جميعا للعمل بكل جهد لاستمرار مسيرة العطاء الحضارية من أجل مستقبل أفضل لأولادنا وأحفادنا، بالنيابة عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أود أن أهنئ الحزب الشيوعي الصيني بمرور مائة عام على تأسيس الحزب والذكرى الـ٦٥ لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين".

وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات السياسية الجامعة لـ27 حزبا سياسيا وأكثر من 40 سياسى مستقل ممن لهم إسهامات سياسية بارزة، لافتًا إلى أن التنسيقية خرجت من رحم مؤتمرات ومنتديات الشباب، ومثلت إنعكاسا حقيقيا للإرادة السياسية، وحرص القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجعل أصوات الشباب مسموعة وحاضرة فى مراحل صنع القرار ومراحل تنفيذه.

وأوضح محمد عمارة: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اهتمت بالتأهيل والتدريب قبل التمكين"، مضيفا: "فكان نتاج هذا الجهد والاهتمام زملاء لنا ممثليين فى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، مُسلحين بالعلم والمعرفة، مُدربيين على أحدث الأساليب البحثية والمنهجية وتكمن عبقرية تلك التدريبات أنها ذاتية التدريب مع الاستعانة بخبراء في العديد من المجالات المختلفة، والتي أفخر بأنني أحد مخرجات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في السلطة التشريعة كنائبا منتخبا بمجلس الشيوخ المصري، نؤمن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأن الشباب هم عماد الأمم وصانيعها ومن هذا المنطلق وضعنا العديد من البرامج التي تضمن تلبية الاحتياجات الشبابية، وذلك طبقا للتشريح العمري والديموغرافي والجغرافي لأننا نؤمن بأن تنمية الناس بالناس وللناس، ونعتمد على مد جسور التواصل مع الشباب وحسن التأهيل والتدريب النفسي والسياسي والمهني والتأكيد على الهوية الوطنية ورفع كفاءة الوعي سواء الفكري أو الإلكتروني إن شبابنا قد برهنوا على أنهم على قدر المسئولية وذلك في أصعب الأوقات فجائحة كوفيد 19 قد أفرزت من يتكلم ومن يفعل، ونحن نفتخر بأننا قد فعلنا، ومن هنا كان شعارنا المستحدث سياسة بمفهوم جديد".

وذكر محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنمية الحقيقية للدولة والتى من أهم ركائزها هو الشباب، وحسن إعداده والاهتمام به يخلق دولة ديناميكية قادرة على مواجهة المخاطر والتحديات.