شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: مجلس "الصحفيين" اجتاز كافة العقبات بامتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن كل الأمور على ما يرام لاستقبال الصحفيين بنادى المعلمين يوم الجمعة لعقد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفى لستة من أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن النقابة تقدم كل إمكانياتها لتخرج الجمعية العمومية بما يليق بالصحفيين ومكانتهم.

ووجه شبانة الشكر لخلف الزناتى نقيب المعلمين وأعضاء مجلسه على استضافة الجمعية العمومية بعد نقلها من مبنى نقابة الصحفيين كإجراء احترازى بسبب كورونا، مؤكدا أن هذا موقف تاريخى لنقابة المعلمين.

وناشد محمد شبانة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بالحفاظ على أنفسهم واتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن النقابة ستوفر أقنعة الوجه والكحول ولجان طبية وكل شىء ولكن على الزملاء أنفسهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتباعد وترك المكان فور التصويت حفاظا على أنفسهم وذويهم.

وعن الفترة المقبلة والتجديدات التى بدأت لواجهات مبنى النقابة، قال محمد شبانة، إن المجلس الحالى قام بأعمال مهمة للحفاظ على مبنى النقابة، حيث قرر مواجهة المشكلات المتراكمة منذ سنوات لانعدام الصيانة على مدار عشرين عاما ومنذ إنشاء هذا المبنى العملاق، مضيفا أنه تعود على المواجهة دون النظر لمن يحاولون التشكيك فى العمل لأنه يؤمن أن النجاح يكون ببذل الجهد والعمل المتواصل وتقديم الخدمات لجموع الصحفيين وليس بالتفرغ للسوشيال ميديا حيث إن الصالح الغام دائمًا فى النهاية هو الذى يحكم.

وشدد شبانة على أن جميع القرارات تتخذ وتعتمد بموافقة المجلس بأكمله باستثناء عضو واحد فقط اعتاد محاولات تضليل أعضاء الجمعية العمومية لأجندة خاصة يعمل بها، مشيرًا إلى أنه لم يعد يهتم بحديث هذا العضو بعد أن انكشف أمام الجميع وبعد أن أصبح اسمه الحركى داخل مجلس النقابة "مسيلمة".

وعن واجهة مبنى النقابة وتجديدها، تابع شبانة: "العمل بالواجهة الرئيسية لمبنى النقابة قد بدأ وسينتهى خلال أربعة أشهر من الآن بعد أن كانت تتساقط وتمثل خطورة على حياة الصحفيين والمارة من أمام المبنى، ستكون على أعلى مستوى يليق بنقابة الصحفيين ومرتاديها ليستعيد المبنى رونقه من جديد، الكافيتريا الخاصة بمبنى النقابة ستعود للعمل بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، إن لم يطرأ جديد فيما يخص فيروس كورونا وسارت الأمور بمعدلاتها الطبيعية، ويتم تجهيز الكافيتريا على أعلى مستوى وستكون مفاجاة لجموع الصحفيين للتطوير الكبير الذى طرأ عليها حيث ستكون مصدر فخر لهم وستكون جاهزة لاستقبالهم مع عائلاتهم ونفس الشىء للمبنى نفسه حيث تم تجديده ودهانه بالكامل وتجديد كل مفروشاته بما يليق بالنقابة وأهلها الصحفيين" .

ولفت محمد شبانة إلى أن تكلفة التجديدات التى تمت داخل المبنى أو بالكافتيريا لا تذكر بعد الاعتماد على عمال وموظفى النقابة إضافة إلى إعادة استخدام مخلفات المبنى بالسنوات الماضية، وأنه فور الانتهاء من كافة الأعمال سيعلن للجمعية العمومية التكلفة الكاملة والفارق بين ما تم وبين المقايسات والعروض التى وصلت للنقابة من شركات كثيرة لتنفيذ نفس الأعمال.

وفى النهاية أشاد محمد شبانة بجهود المجلس الحالى بقيادة النقيب ضياء رشوان، قائلا: "هذا المجلس اجتاز كافة العقبات بامتياز وما حدث فى العامين الأخيرين من ناحية الدعم والإمكانيات المادية والعمل الجماعى والاجتهاد لم يحدث فى تاريخ النقابة خاصة فى مواجهة وباء كورونا وأن محاولات البعض التشكيك فى المجلس ليست لسبب إلا لمناوشات انتخابية وهو أمر مفهوم".