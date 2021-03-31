شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر أمام النواب: 91.1 مليون جنيه إيرادات الإعلانات خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، حجم إيرادات الإعلانات بعدد من المدن الجديدة ومنها 6 أكتوبر والشروق.

وكشف المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عن بلوغ إيرادات الإعلان خلال آخر عامين وتحديدا الفترة من 1 أبريل 2019 وحتى 30 مارس 2021 نحو 91.140 مليون جنيه، والمصروفات (صفر) لاسيما وعدم وجود لوائح حوافز أو مكافآت تخص الإعلانات.

وقال النجار، إن المدن الجديدة تتبع لائحة المحافظة التي تقع في نطاقها وذلك فيما يتعلق باشتراطات الإعلانات ورسومها، مشيراً إلي التعليمات الصادرة من رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحقيقا للشفافية، بإعمال نظام المزايدة فيما يخص معاملة الاعلانات علي المحاور الرئيسية أو غير الرئيسة التي بها ازدحام.

وحول تساؤل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية حول مخالفات الإعلانات علي المباني مشيراً إلي ما تشهده منطقة الحصري من زخم بالإعلانات وعما إذا كانت غير مخالفة، علق "النجار" بتأكيده أن "الحصري" معظمها منطقة مولات، وبالتالي فهو غير مخالف كنشاط، لكن إذا كانت شقة سكنية وحولت إلي تجاري فهو أمر مخالف وهناك مئات القرارات وننسق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات بحقها.

من جانبه قال رئيس جهاز مدينة الشروق المهندس عبد اللطيف بشارة، إن حجم الإيرادات خلال العامين الماضيين 2019 بلغ نحو 3.233 مليون، 2020 نحو 4.152 مليون جنيه، لاسيما وأنها مدينة صغيرة وسكنية.

وأوضح بشارة أيضا أن المصروفات (صفر) لاسيما وعدم وجود لوائح حوافز أو مكافآت تخص الإعلانات، وهو الأمر المعمول به بالمدن الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء والذي فتحت خلاله ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية، من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع.