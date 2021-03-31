شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة المجتمعات العمرانية للنواب: رفع لائحة قانون تنظيم إعلانات الطرق لمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المهندسة إيمان نبيل كامل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن انتهاء اللجنة المشكلة لوضع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة من المناقشات، وسيتم رفع مشروع اللائحة لمجلس الوزراء لإصدارها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، والذي فتحت خلاله ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التى تقع تحت ولاية الوحدات المحلية، من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع.

وقالت كامل إن القانون رقم 208 ينص على إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات، يتبع رئيس الوزراء ويضع المعايير والضوابط لكافة اشكال الإعلانات على الطرق لتلتزم بها كل الجهات فى البلد، لاسيما وأنه في ظل الوضع السابق، كان يقضي بتطبيق كل محافظة لائحة تضعها ومختلفة عن نظيرتها، وبالنسبة للمدن الجديدة فأنها تطبق لائحة المحافظة التى تقع فى نطاقها.

من جانبه، أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون الجديد من شأنه تصحيح الكثير من الأوضاع، متسائلا عما إذا كان هناك داخل اللائحة التنفيذية يتعلق بمخالفات الإعلانات على واجهات المبانى، لتوضح المهندسة إيمان نبيل كامل، أن اللائحة إجرائية أما الرسوم والمعايير فسوف يضعها الجهاز.

وأشارت إيمان كامل أنه في المدن الجديدة يتم رصد مخالفات الاعلانات علي المباني ويجري اتخاذ اللازم بشأنها وذلك بالإزالة.