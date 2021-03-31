شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن ينعى الجنزوري : ساهم فى دور وطنى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي حزب حماة الوطن بخالص الحزن والاسى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، الذى انتقل إلى الرفيق الأعلى داعياً الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب الحزب في بيان عن تقديره للدور الوطني الذي ساهم به الدكتور كمال الجنزوري خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة ولقب بوزير الفقراء لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.

واضاف الحزب ان الجنزوري هو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003 وخلال رئاسته للوزراء، بدأ عدة مشاريع ضخمة بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيداً عن منطقة وادي النيل المزدحمة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى، وشرق العوينات، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس.