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مختار جمعة يبحث مع قيادات الأوقاف استعدادات المساجد لشهر رمضان.. غدا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ظهر غد الخميس، اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة بشأن الاستعداد لشهر رمضان وضوابط العمل بالمساجد.

ودعا وزير الأوقاف، الله العلي العظيم أن يبلغنا رمضان بكل خير، وأن يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس قررت السماح بأداء الصلوات في المساجد وصلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية، مع الإلتزام بالتخفيف في صلاة القيام، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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