الموافقة على تجديد ترخيص "الكبود" بالأقصر لمدة 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذي رقم 1 لعام 2021، بحضور كل من محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبدالفتاح أدم، سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد، والعميد عمرو حسن، وكيل وزارة شئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى الإدارات والمديريات، ووكلاء الوزارات بالمحافظة.

ناقش الاجتماع، متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى والموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومتابعة ملفي التقنين والتصالح ومشروع رصف الطرق المحلية، والتواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب.

ووافق المجلس على المذكرة المقدمة من مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة بشأن الاستفادة من الأجهزة والمعدات بالمدارس الفنية ومراكز التكوين المهني بجميع مراكز المحافظة لخلق أجيال مدربة ومعاونة للمرأة المعيلة وإيجاد أماكن لتدريبهم، كما تمت الموافقة على إقامة معرض أهلًا رمضان بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وشهد الاجتماع مناقشة الطلبات المقدمة من المراكز والمدن بالمحافظة، والموافقة على إعادة تجديد ترخيص السيارات الكبود العامة بمراكز ومدن المحافظة لمدة ثلاثة أشهر.

ومن جانبه، شدد المستشار مصطفى ألهم، على ضرورة الالتزام بقواعد المرور وعدم السماح بمخالفات مرورية، كما اطمأن على توافر كافة السلع التموينية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.