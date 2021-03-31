القبض على «قاضي داعش» في مخيم للاجئين

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أعلنت قوات كردية، اليوم الأربعاء، أنها ألقت القبض على «قاضي» تنظيم داعش الإرهابي في مخيم «الهول» الواقع بشمال سوريا في اليوم الرابع من حملة أمنية.

ونقلت وكالات محلية أن قوات «الأشايس»، «ألقت القبض على أبو محمد الجميلي اليوم، وأشارت إلى أنه من مواليد مدينة الأنبار العراقية 1959، وأنه كان يعمل ضمن صفوف تنظيم القاعدة في العراق، قبل أن ينضم لداعش، كأمير شرعي ومفت».

وأضافت أنه «استمر في عمله حتى بعد تواريه عن الأنظار بين سكان مخيم الهول».

كانت «الأسايش»، بمساندة من قوات سوريا الديمقراطية، أعلنت في 28 مارس الجاري بدء حملة أمنية واسعة أطلقت عليها اسم حملة «الإنسانية والأمن» في المخيم الذي يقع على بعد 45 كيلومتراً شرق مدينة الحسكة بشمال سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الكردية اعتقلت 42 شخصاً في إطار عملية لاحتجاز مشتبه بهم، معظمهم من تنظيم «داعش» المتشدد، بعد سلسلة جرائم قتل داخل المخيم.