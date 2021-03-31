مسلح يهاجم المقر العام للشرطة في جاكرتا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وسائل إعلام محلية إن مسلحا حاول اقتحام المقر العام للشرطة الإندونيسية في العاصمة جاكرتا، اليوم الأربعاء.

ووصفت الحادث بأنه «هجوم يشتبه بأنه إرهابي».

وبثت محطات التلفزة الرئيسية ما بدا أنه شخص يرتدي قناعا وملابس سوداء طويلة يدخل المقر وسط دوي إطلاق النار.

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وقد أردت الشرطة المهاجم.

وسبق أن استهدف متطرفون إندونيسيون مراكز الشرطة في البلاد.

يأتي إطلاق النار في المقر العام للشرطة في جاكرتا بعد أيام على تفجير انتحاريين نفسيهما في كاتدرائية في مدينة «ماكاسار» في «سولاويسي»، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا.

حذّرت قوات الأمن من هجمات جديدة محتملة، فيما أوقفت أكثر من 12 شخصا مشتبها بتورطهم في الهجوم.