الفرنسيون يترقبون.. ماذا سيعلن ماكرون بشأن كورونا؟

ابوظبي - سيف اليزيد - يترقّب الفرنسيون، اليوم الأربعاء، خطاباً متلفزاً للرئيس إيمانويل ماكرون يتوقّع أن يعلن خلاله تدابير احتواء جائحة «كوفيد - 19»، على غرار بلدان أوروبية أخرى تضاعف قيود التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وسيلقي ماكرون كلمة متلفزة عند الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ) يتوقع أن يعلن خلالها قراراته بشأن التصدي للموجة الوبائية الثالثة التي تجتاح فرنسا منذ أسابيع.

تثير الأرقام المسجّلة مؤخراً القلق مع وجود أكثر من خمسة آلاف مريض في أقسام الإنعاش، في حصيلة تتخطى القدرات الاستيعابية للمستشفيات وذروة الموجة الثانية التي شهدتها البلاد في نوفمبر الماضي، ما يضع المؤسسات الاستشفائية تحت وطأة ضغوط كبرى.

ومن المتوقّع أن يعلن ماكرون تدابير مشددة لاحتواء الوباء، بعد 13 يوماً على فرض إغلاق هجين في مناطق فرنسية عدة، بينها منظقة العاصمة باريس.

ويطالب أطباء كثر وكذلك المعارضة الرئيس الفرنسي بوضع آليات أكثر فاعلية، وصولاً إلى إغلاق صارم.

كذلك، يتوقّع أن يقرر ماكرون إغلاق المدارس، وهو ما طالبت به الأربعاء رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو.

وفي مواجهة الموجة الوبائية الثالثة، تواصل دول أوروبية عدة تشديد التدابير لاحتواء تفشي الفيروس، خصوصاً على صعيد السفر.