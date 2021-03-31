مصادر تكشف لـ"الاتحاد": تفاصيل افتتاح مصر لأكبر مدينة دواء فى الشرق الأوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - (القاهرة)

علمت "الاتحاد" أن السلطات المصرية ستعلن غداً عن افتتاح واحدة من أكبر مدن الدواء فى الشرق الأوسط والتى تقع في شمال القاهرة، وكشفت المصادر عن اسم المدينة بأنها ستكون Gypto pharma وتحتوي على مركز إقليمي لتصنيع الدواء بالتعاون مع الشركات الأجنبية ايذاناً لتصدير المنتجات إلى دولا أفريقية وغربية.

وأوضحت المصادر أن المدينة تعمل على تصنيع أدوية متعلقة بفيروس كورونا والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب فضلا عن بعض الفيتامينات، لافتة إلى أن المدينة تستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية التى لا تعتمد على التدخل البشري.

ووفقاً للمصادر، تقام المدينة على مساحة ١٨٠ ألف متر، وتحتوى على ١٥ منطقة انتاج: منطقة انتاج المحاليل الوريدية وانتاج الفايلات وانتاج الامبولات، وقطرات العين والأذن، ومحطة انتاج المياه المقطرة، والمعالجة والنقية، ومنطقة تجميع وخروج مخلفات التصنيع، ومنطقة الكبسولات الرخوة، ومنطقة استلام المنتج الخام، وتجهيز مواد التعبئة والتغليف، ووزن الخامات العقيمة، ووزن المستحضرات الصلبة وشبه الصلبة والرخوة، ومصنع انتاج بنج الاسنان، ومصنع انتاج المستحضرات الصلبة وشبه الصلبة، ومصنع انتاج الأشربة ونقاط الفم والمخازن والمغسلة.