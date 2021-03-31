السيسي: حريصون على مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

عربي ودولي

ع+ ع-

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن القاهرة حريصة على مكافحة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم الأربعاء، الدكتور جوردان جرليتش رادمان، وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير توميسلاف بوشنياك، سفير جمهورية كرواتيا بالقاهرة، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.

وتبادل السيسي، والدكتور جوردان جرليتش رادمان، وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتي، وجهات النظر بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكد السيسي حرص مصر على مكافحة تلك الظاهرة، مشيرا إلى الجهود المصرية للتصدي بنجاح لانتقال اللاجئين عبر المتوسط، وذلك من منطلق مسؤولية مصر تجاه مواطنيها وكذلك تجاه أمن شركائها.

كما أكد أهمية التعامل مع ملف الهجرة في إطار من المسؤولية المشتركة، وعدم التركيز على الحلول الأمنية فقط دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية في دول المصدر.

وأشار إلي أن مصر تستضيف على أراضيها نحو 6 ملايين مقيم من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية وغيرهما يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية ويعملون فيها.