وادو يدعم خاليلوزيتش ويصفه بالمكد الذي لا يترك المجال للخبثاء والغشاشين

جدة - عبدالحي حسين -

عبر الدولي السابق عبد السلام وادو عن مساندته للناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، عبر تدوينة نشرها بصفحته الرسمية “تويتر وفايسبوك”، بعد الانتقادات الكثيرة التي تلقاها ربان سفينة الأسود؛ جراء الأداء الباهث الذي ظهر به رفقاء الحدادي في مباراتي موريتانيا وبوروندي، برسم الجولتين الخامسة والسادسة، من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال وادو في تدوينته، إنه يدعم خاليلوزيتش، واصفا إياه بالمكد الذي لا يترك المجال للخبثاء والغشاشين.

وكتب وادو، “دعمي لهذا الرجل الصادق، إنه مُكِدّ ولا يترك المجال للخبثاء والغشاشين. إلى الأمام يا سيدي، لقد واجهتهم دوما صعوبات شاقة”.

وأضاف، “لقد جاءت جموع الذئاب الجائعة وراءك بسخط، إن المشروع يستغرق وقتا”.

وأثارت تدوينة وادو استغراب البعض من دعمه لخاليلوزيتش، خصوصا بعد الأداء المخيب للآمال الذي ظهر به الأسود مؤخرا، لتستمر بذلك تدخلات وتدوينات عبد السلام وادو في إثارة الجدل في الأوساط الرياضية، منذ دعمه لزطشي على حساب لقجع بخصوص الظفر بعضوية الفيفا.