مسؤول رجاوي يتصل بالركراكي لتدريب الفريق والأخير يرفض العرض

جدة - عبدالحي حسين -

أصبح الإطار الوطني وليد الركراكي قريبا من الإشراف على العارضة التقنية لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم؛ خلفا للمستقيل جمال السلامي.

وأشار “راديو مارس” إلى أن مسؤولا رجاويا اتصل بوليد الركراكي، المدرب السابق لفريق الدحيل القطري، من أجل الإشراف على الفريق الأخضر، خلفا لجمال السلامي، الذي قرر الرحيل بعد مباراة بيراميدز المصري، برسم الجولة الثالثة عن دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف المصدر ذاته، أن إدارة الرجاء تبحث منذ بداية الأسبوع الجاري عن مدرب جديد، يخلف السلامي، الذي أخبر المكتب المسير بقرار رحيله مباشرة بعد مباراة بيراميدز.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مقربة من الرجاء، أن الركراكي رفض عرض الخضر، بعدما اتصل به أحد أفراد مكتب رشيد الأندلسي.

واعتذر وليد الركراكي للمسؤول الرجاوي، بحجة دراسة أبنائه في الديار القطرية.

جدير بالذكر، أن وليد الركراكي سبق له أن توصل بعرض من نهضة بركان، لكنه رفضه، لأسباب شخصية.