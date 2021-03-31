وزان… مصرع تلميذة وإصابة 17 تلميذا في حادث انقلاب سيارة للنقل المدرسي – صور

جدة - عبدالحي حسين - لقيت تلميذة مصرعها، اليوم الأربعاء، وإصابة آخرين في حادث انقلاب سيارة للنقل المدرسي، ضواحي مدينة وزان.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن سيارة كانت تقل تلاميذ دواري “النهير” و“الطرفنية” صوب ثانوية “معاد ابن جبل” وإعدادية “أبي بكر الرازي”، تعرضت لحادث سير، بعدما انقلبت وتسببت في فاجعة بجماعة المجاعرة، حيث لقيت تلميذة واحدة مصرعها، بمكان الحادث.

وأضاف المصدر داته، أن الحادث تسبب في إصابة 17 من التلاميذ الآخرين، جرى نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بوزان قصد العلاج؛ فيما تم إيداع جثة الهالكة مستودع الأموات بناء على تعليمات النيابة العامة.

يذكر أن إحصائيات حوادث السير، خلال الأسبوع الأخير، في المغرب، سجلت مصرع 13 شخصا، وإصابة 1848 آخرين بجروح، إصابات 73 منهم بليغة، في 1362 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 مارس 2021.