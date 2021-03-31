بعثة الوداد تصل إلى جوهانسبرغ استعدادا لمواجهة كايزر سيفز الجنوب إفريقي

جدة - عبدالحي حسين -

حطت بعثة الوداد الرياضي لكرة القدم، الرحال بجوهانسبرغ اليوم الأربعاء، في رحلة دامت 20 ساعة، استعدادا لمواجهة كايزر شيفز الجنوب إفريقي، برسم خامس جولات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وانطلقت رحلة الوداد أمس الثلاثاء من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مرورا بمطار قطر الدولي “الدوحة”، وصولا اليوم الأربعاء إلى مطار جوهانسبرغ الدولي.

وضمت القائمة 20 لاعبا، يتقدمهم الوافد الجديد منصف أشراشم؛ فيما لم يلتحق مع الفريق، كل من الحارس التكناوتي، والمهاجم أيوب الكعبي، والليبي مؤيد اللافي، إذ جاء استبعاد هؤلاء من اللائحة؛ كون الفريق ضمن تأهله للدور الموالي، إلى جانب غياب المدرب فوزي البنزرتي الذي فضل البقاء في المغرب، بعد إسناده مهمة قيادة الفريق لمساعده بنشريفة.

وفيما يلي القائمة كاملة:

يانيس حنين – عيسى السيودي – أمين فرحان – الشيخ كومارا – محمد رحيم – بدر كدارين – زكرياء الكياني- أيوب بن الشاوي- حمزة بنعلال – حمزة أسرير- أيوب المودن- سفيان كركاش- أنس سرغات – عبد الرحيم الرايس – رضا رحيم – بلال الزياني- منصف أشراشم – بديع أووك- بابا توندي- زهير المترجي.

جدير بالذكر، أن الوداد الرياضي سيواجه نظيره كايزر شيفس الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل بداية من الساعة الخامسة مساء، برسم الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.