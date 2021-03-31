الحافيظي يجاري الزمن للحاق بمباراة بيراميدز

جدة - عبدالحي حسين -

يسابق لاعب الرجاء الرياضي لكرة القدم، عبد الإله الحافيظي، الزمن للحاق بمباراة بيراميدز المصري، برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويخوض الحافيظي تدريبات خاصة، وعينه على المشاركة في مباراة بيراميدز المصري، الأحد المقبل.

وكان الحافيظي قد تعرض لإصابة عضلية، إلى جانب زكرياء الوردي، في معسكر منتخب المغرب للمحليين، ما وضع السلامي في موقف صعب قبل مباراة الأحد.

وعانى الحافيظي في الموسمين الأخيرين من شبح الإصابة؛ الذي فرض عليه عدم المشاركة بطريقة منتظمة في المواجهات.

وفي السياق ذاته، أكد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن لاعبه زكرياء الوردي سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل؛ بعد الإصابة التي تعرض لها بالمعسكر التدريبي الأخير للمنتخب الوطني المحلي.

وأشار الرجاء في بلاغ نشره بصفحته الرسمية “فايسبوك”، إلى أن اللاعب خضع لفحص بالرنين المغناطيسي من طرف الطاقم الطبي للفريق، مباشرة بعد عودته من المعسكر، أظهر إصابته بتمزق على مستوى العضلة الأمامية للفخد.

وحسب البلاغ ذاته، إصابة الوردي تستلزم وضعه تحت بروتوكول علاجي مكثف؛ وبالتالي تأكيد غيابه عن الميادين لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.